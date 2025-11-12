Корупція в "Енергоатомі": фігуранта справи взяли під варту

Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці.

Про це повідомляє "Суспільне".

На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Басова відправили на 60 діб під варту із можливістю внесення застави розміром 40 млн грн.

Під час засідання адвокат Басова Віталій Наумов заперечив причетність Басова до розкрадання коштів, а також заперечив існування злочинної організації, яка причетна до розкрадання коштів.

Окрім цього, за словами адвоката, визначений розмір застави є несправедливим. Тож захисник Тенора закликав суд обрати альтернативний запобіжний захід замість 60 діб під вартою або суттєво зменшити заставу.

Сам Басов також заперечив причетність до злочинної організації. Він назвав "непідйомною" суму застави, але висловив сподівання, що "хтось внесе її".

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурори також зазначили, що Міндіч будував звʼязки з Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським, та "заступництвом" міністра перед ним.

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".