Стійкість регіонів: операторам критичної інфраструктури спрощують процедури

Кабінет Міністрів України розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання", – написав він у Телеграм.

Це стосується підприємств, які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації.

За словами міністра, відтепер такі енергетичні компанії, як НАК "Нафтогаз України", Оператор ГТС України та НЕК "Укренерго", зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами.

"Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж", – запевняє Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що комісія з проведення конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації офіційно затвердила правила та вимоги до учасників і чекає на пропозиції інвесторів.