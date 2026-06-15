Бронежилети Міндіча: Суд стягнув майже 100 млн гривень з компанії-постачальника

Господарський суд Києва ухвалив рішення у справі № 910/14189/25, задовольнивши позов проти ТОВ "МІЛІКОН ЮА" – з компанії стягнули 97,43 млн грн штрафних санкцій за постачання неякісної продукції війську.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Справа слухалася в закритому режимі за клопотанням представника Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Державний контракт передбачає сплату постачальником штрафних санкцій за поставку неякісного товару, про стягнення яких і ухвалене відповідне рішення суду.

ТОВ "МІЛІКОН ЮА" виграло тендер на постачання бронежилетів на суму 217 млн грн. Договір компанія підписала 27 лютого 2025 року та зобов'язувалася поставити жилети кількома партіями до 20 серпня того ж року.

Попри вчасне постачання, жилети не пройшли приймальний контроль якості. У виробах використовувалася китайська плита, вони прострілювалися та були прошиті неякісно. Через це акти приймання товару не підписували.

Пізніше зафіксована розмова між бізнесменом Тимуром Міндічем та тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим підтвердила спробу першого вплинути на процес приймання бракованого товару в обхід процедур контролю.

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Фігуранти цих "Плівок Міндіча" також обговорювали, як через народного депутата Кучеренка стабілізувати свою схему з розкрадання у "Енергоатомі".