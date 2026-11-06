РФ вдарила по енергооб'єктах ДТЕК, які відновлювали три доби

Російські війська вранці 6 листопада повторно атакували кілька енергооб'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкодивши обладнання та спричинивши пожежу.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Ці об'єкти вже зазнавали російських атак. Після попередніх ударів енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти та повернути електропостачання всім родинам.

Наразі відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо:

Вранці 6 листопада Міненерго повідомило про нові знеструмлення у семи областях, зокрема на Дніпропетровщині, після нічних і ранкових російських атак.