Зеленський розповів, кому пропонував долучитись до управління Києвом перед зимою

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто, кому б він пропонував посаду, не захотів очолювати Київську адміністрацію. Водночас президент розглядав декількох людей для спеціального органу управління Києвом перед зимою.

Про це президент повідомив під час спілкування із журналістами, передає "Укрінформ".

"Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити Київську адміністрацію. Ніхто не хоче", – сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що попросив премʼєр-міністра Корецького зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів. Президент не уточнив, які повноваження будуть у такого органу.

"Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення", – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що хотів долучити до цієї групи ексочільника СБУ Василя Малюка в контексті питань безпеки. Також він говорив з ексвіцепрем'єром з відновлення Олександром Кубраковим, експремʼєр-міністром Володимиром Гройсманом та ексочільником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином, останній відмовився.

"Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику", - розповів Зеленський.

Зеленський також вчергове розкритикував Кличка за погану підготовку Києва до зими.

Нагадаємо:

13 жовтня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".