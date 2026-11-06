У Київтеплоенерго проводять обшуки – КМДА

У кабінетах працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"У КП "Київтеплоенерго" провели слідчі дії, під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів, необхідних для початку робіт за низкою проєктів у межах Плану стійкості міста Києва", – говориться у повідомленні.

Також 6 листопада в межах цього провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників підприємства, розповіли у КМДА.

Йдеться про документацію, необхідну для реалізації енергетичних проєктів – зокрема, створення об'єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У підприємстві наголошують, що проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували та коштів за ними не сплачували.

У "Київтеплоенерго" вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск.

"Це відбувається на тлі постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над реалізацією енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до запуску опалення для мільйонів киян", – говориться у повідомленні.

Доповнено: Столичні прокурори спростовують проведення обшуків "Київтеплоенерго" і вилучення документів, зокрема пов'язаних із Планом стійкості Києва. Слідчі дії проводились вдома у двох працівників КП, справа стосується можливого розкрадання коштів, заявили у прокуратурі.

Нагадаємо:

Рік тому обшуки у центральному офісі комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводили представники Національної поліції Київської області.