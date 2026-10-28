У ДТП загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк
У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.
Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП та розповідають джерела ЕП на енергетичному ринку.
Валерій Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України.
У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.
Тарасюк народився 31 серпня 1976 у Миколаївській області. У 1998 році закінчив відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Економічна правда