У ДТП загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.

Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП та розповідають джерела ЕП на енергетичному ринку.

Валерій Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України.

У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

Тарасюк народився 31 серпня 1976 у Миколаївській області. У 1998 році закінчив відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Економічна правда