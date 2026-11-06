У Києві на Південному мосту відкрили ще одну смугу в напрямку правого берега

На Південному мосту у Києві відкрили другу смугу руху з лівого на правий берег.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Відсьогодні рух транспорту в напрямку з лівого на правий берег столиці здійснюється двома смугами замість однієї", – зазначили у КМДА.

Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.

Нагадаємо:

Після російської ракетної атаки в ніч проти 27 жовтня Південний міст зазнав пошкоджень, через що рух транспорту на ньому тимчасово обмежили.

30 жовтня у Києві Південним мостом відновили рух в обох напрямках.