У Києві на Південному мосту відкрили ще одну смугу в напрямку правого берега
У Києві на Південному мосту відкрили ще одну смугу в напрямку правого берега
На Південному мосту у Києві відкрили другу смугу руху з лівого на правий берег.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Відсьогодні рух транспорту в напрямку з лівого на правий берег столиці здійснюється двома смугами замість однієї", – зазначили у КМДА.
Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.
У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.
Нагадаємо:
Після російської ракетної атаки в ніч проти 27 жовтня Південний міст зазнав пошкоджень, через що рух транспорту на ньому тимчасово обмежили.
30 жовтня у Києві Південним мостом відновили рух в обох напрямках.
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