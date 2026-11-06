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Миронюк зі справи "Мідас" вийшов з-під варти

Семен Рубан — 6 листопада, 14:20
Миронюк зі справи Мідас вийшов з-під варти
Ігор Миронюк, підозрюваний в участі у масштабних розкраданнях у сфері енергетики
Фото: Суспільне Новини

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, відомого як "Рокет" у справі "Мідас" про корупцію в енергетиці.

Про це повідомила організація Transparency International Ukraine.

Слідчий суддя підтримав клопотання та застосував до Миронюка цілодобовий домашній арешт.

Підґрунтям такого рішення стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час розслідування.

Серед решти підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже 1 рік. Тепер він зобов'язаний перебувати вдома під арештом і дотримуватися покладених обов'язків, зокрема носити електронний браслет.

За версією слідства, Миронюк у межах схеми "шлагбаум" в Енергоатомі отримував гроші від іншого підозрюваного та передав їх у бекофіс, розташований у квартирі, пов'язаній з колишнім проросійським народним депутатом Андрієм Деркачем.

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Нагадаємо:

Раніше, 13 жовтня, ВАКС залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 млн грн.

4 листопада НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі "Мідас".

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