Ворог атакував енергообʼєкт на Житомирщині, через це у Києві проблеми зі світлом та водою

Російські загарбники атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Бунечка, на місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання.

Віталій Кличко написав, що через атаку у Житомирській області, у Києві погіршилась ситуація із енергетикою та водою.

"У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва.

На станціях, де є така можливість "Київводоканал" перемикає живлення на генератори", – написав Кличко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко увечері 6 листопада відповів президенту Володимиру Зеленському щодо недостатньої підготовки міста до опалювального сезону.