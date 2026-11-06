Зеленський назвав суму допомоги, яку США так і не надали Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями, і має домагатися її розблокування.

Про це він сказав в інтерв'ю телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, надання цих коштів було зупинене.

"Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися", – наголосив Зеленський.

Він вважає, що після зміни політичного балансу у США шанси України отримати додаткову підтримку можуть зрости.

Для цього Київ має налагодити діалог із новою політичною конфігурацією та консолідувати двопартійну підтримку у Вашингтоні.

Нагадаємо:

5 листопада Україна отримала 4,36 млрд євро від Європейського Союзу у межах Ukraine Support Loan: 3,7 млрд пішли на макрофінансову допомогу та 660 млн євро на фінансування оборони.