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Нардепи відмовилися обмежити зарплати держслужбовцям до 80 тисяч

Семен Рубан — 28 жовтня, 11:35
Нардепи відмовилися обмежити зарплати держслужбовцям до 80 тисяч
Нардепи вирішили не обмежувати зарплати держслужбовцям
Фото: Getty Images

Верховна Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка обмежила б зарплати держслужбовців до 80 тис. грн на місяць.

Це відбулося на засіданні парламенту в середу.

За цю правку проголосувало 157 нардепів з 226 необхідних для врахування.

Бюджетний комітет Ради раніше також не підтримав цю правку. Вона передбачала обмежити зарплату в органах влади, місцевому самоврядуванні та бюджетних установах до 80 тис. грн на місяць як засіб економії бюджету.

Обмеження мало поширюватися на нардепів, суддів, суддів КСУ, членів ВРП і ВККС, прокурорів і працівників Нацбанку, проте не стосуватися тих, хто бере участь в обороні та відсічі агресії РФ. Точний перелік посад визначав би уряд.

Також нардепи відхилили правку №611, за якою угоди про визнання винуватості не могли б зобов'язувати обвинуваченого платити третім особам. Гроші мали йти тільки в держбюджет або на відшкодування за цивільним позовом.

Нагадаємо:

27 жовтня Верховна Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до Державного бюджету на 2027 рік – перший етап ухвалення бюджету. Всього туди внесли 5236 правок.

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бюджет

Нардепи відмовилися обмежити зарплати держслужбовцям до 80 тисяч
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