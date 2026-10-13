Новини 13 жовтня: Кличка звинувачують у провалі підготовки до зими

Про Шила: ВАКС затвердив угоду з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом, призначивши йому вісім років позбавлення волі, але звільнивши від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком.

Про РФ і дизель: Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.

Про Київ: депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу.

Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

Про корупцію: Вищий антикорупційний суду продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ігорю Миронюку, але зменшив розмір альтернативної застави з 85 мільйонів гривень до 25 мільйонів.

Про енергетику: Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) розгорне свої місії на 19 українських електропідстанцій.

Завтра, 14 жовтня, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

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Вступ з обмеженням. Членство в ЄС для українських аграріїв може бути неповним

Вітчизняні аграрії збирають більше кукурудзи, соняшнику та сої, ніж будь-яка країна ЄС. Чому Брюссель хоче обмежити доступ української продукції після вступу України до Євросоюзу?