Частина Дніпра і чотирьох районів Дніпропетровщини залишилися без електроенергії.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Пошкоджено магістральні мережі. Без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів", – говориться у повідомленні.

У ДТЕК пообіцяли: енергетики почнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація. Насамперед повертатимуть світло об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Російська атака знову залишила частину споживачів Запорізької області без світла.

Ворог повторно пошкодив енергетичну інфраструктуру регіону. Без електропостачання опинилися люди, яким енергетики вже повернули світло після масового знеструмлення.

На Полтавщині російський БпЛА поцілив у об'єкт енергетики, постраждало троє людей.

Внаслідок російської атаки на Миколаївську область знеструмлено 85 населених пунктів Миколаївського району.

Внаслідок російської атаки без світла залишилася частина споживачів у двох районах Одеси.

Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.