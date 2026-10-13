Підготовка до зими у Києві найгірша, плануються управлінські кроки – Зеленський

Зеленський готує рішення щодо не підготовки Києва до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

Про це Зеленський написав у соцмережах.

"Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві.

І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці", – написав президент.

Зеленський заявив, що розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень". Президент вже провів зустрічі з ексочільником СБУ Василем Малюком, головою Держагентства з відновлення Іваном Федоровим, мером Харкова Ігорем Тереховим, бізнесменом Костянтином Єфименком та екснардепом Максимом Єфімовим.

"Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі", – написав Зеленський.

Зеленський підсумував, що готує рішення по ситуації в Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко відкидає звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону і каже, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Нагадаємо:

9 жовтня Володимир Зеленський вже звинувачував міську владу Києва в повному невиконанні необхідних кроків щодо запровадження планів стійкості.

З початку осені у столиці неодноразово фактично зупинялась транспортна інфраструктура внаслідок російський атак. Зокрема 8 жовтня у Києві зупинилося метро через падіння напруги.

Очільник столиці Віталій Кличко наголосив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання. Мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.

13 жовтня депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу.