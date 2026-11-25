Суд визнав недійсним договір, укладений між підприємством Національної академії наук України та приватним товариством, якмй передбачав забудову земельної ділянки площею майже два гектара у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У справі за позовом Святошинської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд міста Києва прийняв рішення, яким визнано недійсним договір, укладений між державним виробничим підприємством "Будремкомплект" НАН України та приватним товариством.

"Цей договір передбачав забудову земельної ділянки по бульвару Академіка Вернадського площею майже 2 га та вартістю понад 45 млн гривень. Ця земля була передана державою науковій установі у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цієї установи", – говориться у повідомленні.

Водночас, за умовами договору, на земельній ділянці планувалось зведення багатофункціонального комплексу із житловими та нежитловими приміщеннями торгівельного, офісного, громадського призначення, а також паркінг.

"При цьому, право власності на більшу частину цієї нерухомості набуває саме приватне товариство", – зауважує прокуратура.

Своєю чергою власник земельної ділянки – держава в особі Київської міської державної адміністрації жодних рішень щодо передачі землі під забудову не схвалювала, а державне виробниче підприємство "Будремкомплект" Національної академії наук України повноважень розпоряджатися землею не має.

"За таких обставин Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора про те, що договір суперечить інтересам держави та укладений із порушенням вимог чинного законодавства, тож його визнано недійсним", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше суд залишив без змін рішення, яким визнано недійсним договір, укладений між НАН України та приватним товариством, за яким у Києві на ділянці площею 0,5 га академії мали побудувати офіси й паркінг.

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури і визнав недійсним договір щодо забудови земельної ділянки площею 8,14 га, яка перебуває у користуванні Національної академії наук України.

У Києві апеляційний господарський суд залишив без змін рішення про знесення чотирьох житлових будинків, самочинно побудованих на ділянці водного фонду в Урочищі "Горбачиха".

У Києві суд скасував незаконну реєстрацію права власності на будівлю на острові Муромець – її мають демонтувати.