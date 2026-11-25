Російська атака знову залишила частину споживачів Запорізької області без світла.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог повторно пошкодив енергетичну інфраструктуру регіону. Без електропостачання знову опинилися люди, яким енергетики вже повернули світло після масового знеструмлення", – написав він у Телеграм.

"Частина споживачів, яких після масового знеструмлення вдалося заживити, знову залишилися без світла. Продовжуємо працювати над відновленням електропостачання," – повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Нагадаємо:

На Полтавщині російський БпЛА поцілив у об'єкт енергетики, постраждало троє людей.

Внаслідок російської атаки на Миколаївську область знеструмлено 85 населених пунктів Миколаївського району.

Внаслідок російської атаки без світла залишилася частина споживачів у двох районах Одеси.

Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.