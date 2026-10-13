Ексрадник ОП Шило уникнув ув'язнення на 8 років у справі корупції в УЗ

ВАКС затвердив угоду з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом, призначивши йому вісім років позбавлення волі, але звільнивши від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком.

Про це повідомила Transparency International Ukraine.

Шила визнали винним в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів. Угода стосується епізоду діяльності "бек-офісу" для заволодіння коштами "Укрзалізниці".

За умовами угоди він має сплатити 204 млн грн штрафу. Суд дозволив розстрочити виплату на рік – по 51 млн грн щокварталу.

У рамках угоди обвинувачений взяв на себе зобовʼязання з відшкодувати шкоду у розмірі 60 млн грн, а такод перерахувати 80 млн грн на фонд БО "МБФ "Повернись живим".

Крім того, суд застосував спецконфіскацію 325,7 млн грн та трьох квартир – однієї площею 183,5 квадратного метра і двох площею 102,3 квадратного метра.

Шилу також на три роки заборонили обіймати посади з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими повноваженнями у військових формуваннях та правоохоронних органах.

Арешт його особистого автомобіля Mercedes-Benz суд скасував.

Нагадаємо:

Раніше, до суду скерували обвинувальний акт щодо організаторів "бек-офісу" Укрзалізниці – колишнього радника Офісу президента та високопосадовця СБУ Артема Шила, підприємця і ще двох осіб. За версією слідства, вони організовували оборудки на закупівлях компанії.

Окремо до суду передали справу про переплату майже 95 млн грн за трансформатори. У ній обвинувачують двох експосадовців Укрзалізниці та ще двох осіб.

Також САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо десятьох учасників групи, яких обвинувачують у заволодінні коштами компанії.

Згодом Шило погодився на угоду зі слідством у справі про оборудки на тендерах Укрзалізниці.