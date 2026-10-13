МАГАТЕ розгорне найбільшу в історії місію в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) розгорне свої місії на 19 українських електропідстанцій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за результатами зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

За повідомленням, Сибіга та Гроссі зустрілись у Варшаві та обговорили безпекову ситуацію в українській атомній енергетиці. За результатами зустрічі Гроссі погодився направити місії на 19 українських електропідстанцій.

"Це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України", – написав Сибіга.

Нагадаємо:

Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.

Перший — виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Другий — виведення з ладу гідроелектростанцій.

Третій — відключення трьох діючих атомних електростанцій України (Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська) від енергосистеми.

Загалом Росія планує використати до 1000 ракет, дронів та авіабомб.