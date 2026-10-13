Кличка викликали до Ради через провал підготовки Києва до зими

Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу.

Це відбулося на засіданні парламенту у вівторок.

Пропозицію внесла депутатка від "Слуги Народу" Мар'яна Безугла. Її підтримав 151 нардеп, 8 проголосували проти, 9 – утримались.

"Ви бачите, що відбувається в столиці. Ми так жодного разу не заслухали Кличка, і це питання не про політичні партії й сили", – сказала Безугла при внесенні пропозиції.

Нагадаємо:

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв у вересні повідомляв, що рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, а консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн.