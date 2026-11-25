У Києві фахівці Київтеплоенерго обстежили теплові мережі, де впали уламки ворожого БпЛА і повернули тепло до житлових будинків, подачу до яких довелося призупинити.

Про це інформують у КП "Київтеплоенерго".

"Фахівці КП "Київтеплоенерго" обстежили теплові мережі та обладнання на локації в Шевченківському районі, де сталось падіння уламків ворожого безпілотника", – говориться у повідомленні.

Пошкоджень на об'єктах теплопостачання не виявили, постачання послуг споживачам здійснюється у штатному режимі.

Як розповіли у компанії, опівночі внаслідок обстрілів сталось влучання уламків БпЛА поряд із тепловою камерою. На період обстеження теплопостачальникам довелось призупинити подачу тепла до низки житлових будинків.

"Після допуску ДСНС фахівці Київтеплоенерго обстежили мережі та виробничі споруди. Пошкоджень і порушень у роботі систем не виявили. Одразу після цього подачу тепла до житлових будинків відновили", – говориться у повідомленні.

Також Київтеплоенерго повідомляє, що загалом виконало гідравлічні випробування на всіх теплових мереж. У результаті виявили 2 451 пошкодження, на сьогодні вже усунули 2 413 з них.

"Ворожі атаки спричиняють нові пошкодження інженерних мереж, що впливають на їх герметичність. Тому необхідно проводити додаткові обстеження та випробування і за потреби оперативно ліквідовувати пошкодження", – зазначив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

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