Найважче зі світлом на Дніпропетровщині та в Запоріжжі - Зеленський

Найгірша ситуація з енергетикою зараз у Дніпрі, на Дніпропетровщині, а також у Запоріжжі.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що всюди, де були російські удари, зараз працюють ремонтні бригади та енергетичні компанії. Необхідне обладнання та сили для відновлення наявні всюди.

"Ремонти доводиться переривати через загрозу нових і нових ударів, але наші люди роблять часто просто неможливі, неймовірні речі та працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям", – додає Зеленський.

Водночас росіяни бʼють саме по лініях електропередач, мережах та підстанціях, щоб ускладнити передачу електрики від об'єктів генерації.

"Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати – і відповідати будемо достойно", – каже президент.

Нагадаємо:

25 листопада частина Дніпра і чотирьох районів Дніпропетровщини знову залишилися без електроенергії після російської атаки.

Цього ж дня одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.