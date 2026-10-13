РФ може експортувати до 3,5 млн тонн дизелю на місяць до кінця року

Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак, пише Reuters.

У п'ятницю Трамп заявив, що Росія негайно поставить 300 тис. тонн дизельного пального на американський та світовий ринок, у листопаді – ще 500 тис. тонн та 1 млн тонн у грудні.

За даними Управління енергетичної інформації США, що вказують на щоденне споживання на рівні близько 2,94 млн барелів, жовтневого обсягу у 300 тис. тонн (2,25 млн барелів) вистачить менше ніж на один день лише для транспортного сектору США.

"Побачимо, як розвиватиметься ситуація далі, але Росія має можливості збільшити експорт дизельного пального", – заявив Новак в ефірі державного телеканалу "Россия-24".

Він зазначив, що до кінця 2026 року експорт може повернутися до рівнів до "кризи" та зрости до 3-3,5 млн тонн на місяць.

Попри власну заборону на експорт до кінця жовтня, Москва продовжує постачати дизель до в рамках урядових угод. Зокрема у вересні експорт російського дизелю до Центральної Азії становив 427 тис. тонн.

Новак також сказав, що РФ вже бачить ефект від угоди на світових ринках дизельного пального, де "ціни впали приблизно на 5-6%".

Він додав, що американські дані, згідно з якими вартість російських ресурсів, проданих Європі, становить 250 мільярдів доларів, є "значно заниженими".

"Цифра за період з 2022 року до сьогодні становить 320,7 мільярда доларів. Це обсяг енергоресурсів, поставлених до країн Європейського Союзу", – каже віцепрем'єр РФ.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

11 жовтня він заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на негайне енергетичне перемир'я.

Унаслідок цього в понеділок ціни на нафту впали приблизно на 1,5 дол. на барель, і у вівторок – ще на стільки ж.