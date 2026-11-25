Укрзалізниця запускає новий потяг Інтерсіті № 777/778 Київ – Львів, один рейс якого триватиме менш ніж шість годин.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг запускають у партнерстві з Mastercard та ПУМБ.

Зі Львова до столиці потяг відправлятиметься о 6:18, а прибуватиме – о 12:30. З Києва він вирушатиме о 17:00 й опинятиметься у Львові вже о 22:58. Час у дорозі – 5 годин 58 хвилин.

Крім того, маршрут курсуватиме без зупинок на проміжних станціях.

Перший рейс відбудеться вже 4 грудня, а квитки на нього уже можна придбати – щоб побачити нову схему поїзда, користувачам потрібно оновити додаток УЗ.

Нагадаємо:

Нещодавно Укрзалізниця повідомляла, що освоїла повний цикл капітального ремонту дизель-поїзда польського виробництва PESA: всі роботи виконувалися в умовах постійної загрози російських атак.