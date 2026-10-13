"Мідас": ВАКС у кілька разів зменшив розмір застави Миронюка – ексрадника Галущенка

Вищий антикорупційний суду продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ігорю Миронюку, але зменшив розмір альтернативної застави з 85 мільйонів гривень до 25 мільйонів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Слідчий суддя Вищого антикорсуду Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання детектива та продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексраднику міністра енергетики Галущенка – Ігорю Миронюку", – говориться у повідомленні.

Водночас суд зменшив розмір альтернативної застави з 85 млн грн до 25 млн грн.

У разі внесення застави, Миронюк, серед іншого, не зможе без дозволу відлучатися з Києва, повинен здати закордонні паспорти, а також носити електронний браслет.

Миронюк перебуває під вартою вже 11 місяців. ВАКС вже чотири рази зменшував його розмір застави, звертає увагу ЦПК.

Миронюк є одним із ключових фігурантів операції "Мідас". Він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка.

"Зокрема, ймовірно він отримував кошти від іншого підозрюваного Басова та передавав їх у бекофіс, який був розміщений у квартирі зрадника Деркача", – зазначає ЦПК.

Нагадаємо:

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 червня про продовження тримання під вартою одному з підозрюваних у справі "Мідас" Ігорю Миронюку.

Першопочаткова застава Миронюку становила 126 млн грн. На початку березня її зменшили до 100 млн грн.

Наприкінці березня АП ВАКС знову збільшила розмір застави Миронюку зі 100 млн грн до 126 млн. Пізніше ВАКС знову зменшив заставу до 85 млн грн.