Новини 13 листопада: Реакція на операцію "Мідас", деталі "тисячі Зеленського"

Про реакцію ЄС на Міндіча: голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим" і що важливо, аби Київ поставився до нього серйозно.

Про арешти: ВАКС взяв під варту Людмилу Зоріну та Лесю Устименко, співробітницю "бек-офісу" з легалізації коштів з корупційних схем в "Енергоатомі". Але за них встигли внести застави.

Про санкції: Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про Галущенка: колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що тодішній міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над компанією не для зміцнення енергосистеми, а для призначення "лояльних людей" на ключові посади.

Про сполучення із Сумщиною: "Укрзалізниця" оновлює сполучення з прифронтовою Сумською областю – зміниться графік руху окремих потягів та кількість місць в них.

Про 1000 Зеленського: уряд Юлії Свириденко планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Про "Нацкешбек": Кабінет міністрів планує виділити 1,64 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Національний кешбек", однак грошей там не вистачає.

Про звʼязок: уряд Юлії Свириденко створює тимчасовий дорадчий орган "Координацій штаб з питань забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", щоб реалізувати нові вимоги до роботи мобільних мереж під час відключень електроенергії.

Про великий аудит: в Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

Про графіки: у пʼятницю, 14 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про держконкурс: Кабінет міністрів вирішив призупинити конкурс на посаду очільника "Оператора ГТС" через розслідування НАБУ.

