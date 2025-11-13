Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в "Укренерго"

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що тодішній міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над компанією не для зміцнення енергосистеми, а для призначення "лояльних людей" на ключові посади.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Кудрицького, характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС — напрямами, критично важливими під час війни.

"Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", — заявив Кудрицький.

Серед посад, на які, за його словами, просували "своїх людей", — департамент безпеки, який перевіряє підрядників, і посада директора із закупівель. Кудрицький каже, що почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".

Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.

Серед них — колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.

"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", — сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.

Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

10 листопада пройшли обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

12 жовтня 2025 року міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".