В Україні проведуть аудит всіх держкомпаній, зокрема енергетичних – Свириденко

В Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому" — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель", – зазначила вона.

Нагадаємо:

11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.

13 листопада президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.