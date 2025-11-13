"Укрзалізниця" оновить сполучення з Сумщиною: як зміниться графік та кількість поїздів

"Укрзалізниця" оновлює сполучення з прифронтовою Сумською областю – зміниться графік руху окремих потягів та кількість місць в них.

Про це інформує пресслужба компанії.

"На початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів і ще 1 регіональний. У певні години доби, зокрема вранці, рейси з Києва прибували до Конотопа з різницею лише у 20 хвилин – при цьому населеність обох поїздів була далекою від повної", – зазначили в УЗ.

Тож перевізник ухвалив рішення усунути дублювання рейсів, але переглянути розклади для тактового сполучення з регіоном та забезпечити кількість місць із запасом для всіх пасажирів області.

"Важливо, що ми маємо адаптуватися та йти "на крок попереду" підлого ворога: так, мінімузуємо "ночівлю" поїздів та бригад у місцях, куди легше поцілити ворогу, щоб берегти наших людей та рухомий склад для наших пасажирів. І це також враховується в розкладах", – наголосили в УЗ.

Зокрема:

1. Додається більше місць (+100) для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів у транзитних пасажирських поїздах - №115 і №779.

2. Після обговорення з Шосткинським міським головою УЗ опрацьовує зміни у графіку регіонального поїзда №896/895. Планується, що більш місткий регіональний поїзд вирушатиме з Конотопа о 6:50, аби зробити ранкову поїздку до столиці зручнішою.

3. "Піковий" №778 поїзд поїде зі збільшеною (+200) кількістю місць.

4. Поїзд №773 перекладають зі зручнішим прибуттям до столиці о 17:30.

Залізниця зробить тактове сполучення з Сумщиною кожні декілька годин - з рівномірними інтервалами протягом світлового дня.

Детальний фіналізований розклад опублікують найближчими днями.

Нагадаємо:

3 листопада ворог завдав авіаційних ударів 10 БпЛА типу "Герань-2" по інфраструктурних об'єктах Попівської громади Сумської області.