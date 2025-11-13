Суд арештував працівницю "бек-офісу" Міндіча з легалізації корупційних коштів

ВАКС взяв під варту з альтернативою застави у 12 млн грн Людмилу Зоріну, співробітницю "бек-офісу" з легалізації коштів з корупційних схем в "Енергоатомі".

Про це повідомляє пресслужба САП.

У разі внесення застави вона має з'являтися до детективів, прокурорів і суду за першим викликом та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідства або суду.

Крім того, вона має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Зазначається, що Зоріна - одна з чотирьох "працівників" так званого бек-офісу з легалізації коштів.

За даними слідства, вона займалася обліком підконтрольних компаній, підготовкою документів і звітності, контролем довіреностей та особисто брала участь у легалізації коштів.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Також повідомлялося, що ВАКС відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.

Загалом у справі – 8 підозрюваних, серед них ексвіцепрем’єр і ексміністр національної єдності Олексій Чернишов. П’ятьох із них затримано: