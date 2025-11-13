Уряд зупинив конкурс на очільника “Оператора ГТС” – Свириденко

Кабінет міністрів вирішив призупинити конкурс на посаду очільника "Оператора ГТС" через розслідування НАБУ.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу Оксана Кривенко.

"У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомляла, що Наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення Оксани Кривенко генеральним директором компанії.

Кривенко до цього була радницею Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але саме її Наглядова рада визнала "найбільш фаховою" кандидаткою".