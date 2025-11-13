За двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли застави

Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" з відмивання коштів навколо "Енергоатому", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Про це повідомили ЕП у пресслужбі ВАКС.

На рахунки ВАКС надійшло 12 мільйонів гривень за Зоріну та 25 мільйонів за Устименко.

Фігурантки "справи Міндіча" взяли на себе зобовʼязання з'являтися за кожною вимогою суду; не залишати територію Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватися від контактів із свідками; передати закордонний паспорт.

Раніше представники Зоріної зазначали, що коштів на внесення застави у них не було.

Як повідомляє "Радіо Свобода", заставу внесла новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. Компанія створена у травні цього року та зареєстрована у Києві.

Зареєстрований основний вид діяльності – "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі".

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатома" та близький друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч будував вплив на ексміністра енергетики та міністра юстиції Германа Галущенка завдяки звʼязкам із Зеленським.

Прокурори також зазначили, що Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.

Людмилі Зоріній інкримінують "участь у злочинній організації та привласненні понад півтора мільйона гривень".

Лесю Устименко, водночас, підозрюють у розкраданні та легалізації коштів на понад 145 мільйонів гривень.