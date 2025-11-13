Кабмін створить координаційний штаб для забезпечення мобільного зв’язку під час блекаутів

Уряд Юлії Свириденко створює тимчасовий дорадчий орган "Координацій штаб з питань забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", щоб реалізувати нові вимоги до роботи мобільних мереж під час відключень електроенергії.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови, що є в розпорядженні ЕП. Саму постанову мають ухвалити під час засідання Кабінету міністрів 13 листопада.

Новий штаб координуватиме дії центральних і місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування та мобільних операторів та інших представників влади. Його завдання: знаходити рішення для безперебійної роботи мереж у періоди знеструмлень, організовувати доступ персоналу до об'єктів інфраструктури операторів, готувати пропозиції щодо першочергових заходів для підтримки зв'язку.

Штаб також має відстежувати стійкість мереж: аналізувати взаємодію влади й операторів, наявність резервного живлення та ресурсів (техніка, фінанси, міжнародна допомога), перевіряти дії відповідальних органів і підприємств, постійно моніторити готовність мереж до тривалих відключень, а також долучатися до розробки потрібних нормативних актів і подавати уряду рекомендації.

Головою штабу стане міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Заступником голови штабу визначать заступника міністра, ймовірно, Станіслава Прибитька, який відповідає, зокрема, за телеком напрям.

До складу також увійдуть перші заступники міністрів економіки, енергетики, розвитку громад і територій, довкілля та агрополітики, представники сектору безпеки й оборони (частина – за згодою), голова НКЕК, голови НКРЕКП і ДСНС, заступник директора БЕБ та заступники голів усіх ОВА. Від приватного сектору будуть представники трьох мобільних операторів: Київстар, Vodafone і lifecell.

Як раніше ЕП писала, що наприкінці жовтня на Ставці Верховного Головнокомандувача погодили нові вимоги до роботи базових станцій під час відключень електроенергії.

До визначеної частки базових станцій (відсоток залежатиме від області) мають бути підключені генератори, щоб забезпечити їхню роботу безстроково. За словами співрозмовника ЕП на ринку, це потребуватиме для всіх операторів додаткової закупівлі щонайменше 15 тис. генераторів потужністю від 7,2 кВт.

Організацію їх встановлення, обслуговування та логістики, скоріш за все, покликаний координувати новий урядовий штаб.