"Надзвичайно прикро": У ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим" і що важливо, аби Київ поставився до нього серйозно.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт", — сказала Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

"Дуже важливо, щоб вони рухалися швидко і ставилися до цього вкрай серйозно", — додала вона.

Reuters нагадує, що президент Володимир Зеленський у середу закликав звільнити двох міністрів на тлі розслідування ймовірної корупційної схеми на $100 млн.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Також повідомлялося, що ВАКС відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.