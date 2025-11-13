Українська правда
14 листопада графіки відключень світла діятимуть цілодобово

Володимир Тунік-Фриз — 13 листопада, 18:28
Скільки діятимуть відключення світла 14 листопада
Getty Images

У пʼятницю, 14 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 листопада були пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

