Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Санкції проти Міндіча та Цукермана передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, а також повне блокування активів.

Також повністю припиняється дія ліцензій і спецдозволів, забороняється участь у приватизації та оренді держмайна, користування радіочастотним спектром і електронними комунікаційними послугами.

Окремо запроваджено заборону публічних і оборонних закупівель, обмеження заходження іноземних суден і літаків, правочинів із цінними паперами таких осіб та збільшення статутного капіталу пов'язаних компаній.

Санкції також включають додаткові контрольні заходи у сфері екології та безпеки, припинення спільних проєктів, заборону передання технологій і прав інтелектуальної власності, а також заборону набувати у власність земельні ділянки.

Згідно з додатком до указу санкції вводяться щодо громадян Ізраїлю Міндіча і Цукермана.

У графі "строк застосування" вказано "безстроково; три роки". Указ набирає чинності 13 листопада 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Також повідомлялося, що ВАКС відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.