Уряд хоче виділити 1,6 мільярда на нацкешбек, але грошей не вистачає

Кабінет міністрів планує виділити 1,64 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Національний кешбек", однак грошей там не вистачає.

Про це йдеться у супровідних документах до відповідної постанови уряду, які є у розпорядженні ЕП. Саму постанову мають ухвалити під час засідання Кабінету міністрів 13 листопада.

Постанова передбачає збільшення видатків за програмою "Надання державної допомоги покупцям товарів українського виробництва" на 1,641 млрд грн. Джерелом такого збільшення стане резервний фонд державного бюджету.

Як йдеться у супровідних документах до постанови Кабміну, уряд вже перерозподіляв кошти з резервного фонду на фінансування "національного кешбеку". Відповідне рішення ухвалили на початку червня 2025 року. Тоді на виплату кешбеку виділили 2,467 млрд грн, а ще 163 млн грн – на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

"Після завершення виплат кешбеку за серпень 2025 року залишок коштів за напрямом "Надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва" становитиме 496,2 тис. грн, що унеможливлює подальші виплати громадянам", – зазначається у пояснювальній записці до постанови.

Через це виникла необхідність збільшити видатки на 1,641 млрд грн, які мають піти на виплату кешбеку за вересень-листопад 2025 року, зокрема: 538,85 млн грн за вересень, 549,6 млн грн за жовтень та 552 млн грн за листопад.

Водночас, як йдеться у висновках Міністерства фінансів до проєкту постанови, наразі коштів у резервному фонді для фінансування "національного кешбеку" недостатньо.

"Фактичний залишок коштів за бюджетною програмою "Резервний фонд" з урахуванням прийнятих урядом рішень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету не дозволяє фінансово забезпечити реалізацію цього акта", – йдеться у документі.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що профінансувати необхідні видатки на виплату кешбеку там зможуть після того, як туди повернуться 66 млн грн, які уряд виділяв з резервного фонду раніше, але які так і не були використані. На що саме виділялися ці кошти та чому їх не було використано у документі не вказується.

Раніше ЕП повідомляла, що уряд заборгував українцям гроші за програмою "Національний кешбек", затримавши платіж на два місяці. Як стало відомо журналістам, кошти на цю урядову програму закінчилися. На початку вересня уряд із затримкою заплатив кешбек за липень, а потім протягом 2 місяців не здійснював жодних виплат.

6 листопада у Міністерстві економіки повідомили, що виплатять кешбек за серпень вже найближчим часом, а затримка платежу пов'язана з "технічним процесом погодження".

"Адже фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану. І саме за серпень сума виплат буде найбільшою за весь час діяльності програми – 509 млн грн", – повідомили тоді в Мінекономіки. Зазначимо, що розмір цієї виплати лише на 2 млн грн перевищував попередній липневий платіж.

Прострочений кешбек за серпень українці почали отримувати лише 11 листопада. Водночас уряд вже протермінував виплату кешбеку за вересень: його мали перерахувати до кінця жовтня.

Нагадаємо:

Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

На початку вересня стало відомо, що українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек", а сума кешбеку відповідно становила 507 млн грн. Тоді це була найбільша сума за місяць від старту програми.

На початку листопада Мінекономіки повідомило, що виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі.