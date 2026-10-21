НАБУ проводить обшуки у голови НБУ Пишного – джерела

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводить обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Про це повідомляють джерела УП у політичних колах.

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний Сенс банк.

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

2 вересня Національний банк визнав голову Сенс банку Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив вимогу про його заміну.

При цьому, процесами призначення керівництва націоналізованого Сенс Банку та формування наглядової ради займався "смотрящий" за банком від влади, Василь Веселий. Офіційно він обіймав посаду радника керівника банку.

На плівках "Мідас" зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого. Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

Ексочільник наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер під час тимчасової слідчої комісії заявив, що Василя Веселого у Сенс Банк призначили за порадою голови НБУ Андрія Пишного.

Співрозмовники ЕП в політичних колах зазначають, що Пишний та Веселий були знайомі через нині покійного депутата "Народного фронту" Андрія Іванчука – однокурсника нинішнього голови НБУ."

Сам Пишний заявив, що не давав рекомендацій наглядовій раді "Сенс банку" щодо призначення фігуранта розслідувань Василя Веселого.

Нагадаємо:

У серпні повідомляли, що президент Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.