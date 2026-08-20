Нові плівки НАБУ: як фігуранти справи "Форест Гамп" займалися рейдерством у Києві

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Про це йдеться в новому розслідуванні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Фігуранти, про яких йдеться – екснардеп Максим Микитась, ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра та депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар.

Вони вчиняли рейдерське захоплення підприємств на об'єктів нерухомості через підробку документів щодо права власності на них, а також через судові рішення.

Восени 2025 року фігуранти заволоділи активами на понад 248 млн грн. У травні 2026 року вони намагалися заволодіти об'єктами в Києві на понад 207 млн грн

Крім того, вони намагалися заволодіти підприємством, щоб отримати контроль над нерухомістю в центрі Києва загальною вартістю понад 500 млн грн.

Робота схеми

Для реалізації схеми злочинна організація залучала хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документі та неправдиві відомості про перехід об'єктів у власність підставних осіб.

Так одне з підприємств за два дні переоформили на охоронців одного зі співорганізаторів злочинної групи.

Крім того, фігуранти забезпечили відкриття кримінального провадження за заявою своїх людей, а також накладення арешту на одне з захоплених підприємств, щоб до нього не можна було вчинити будь-які реєстраційні дії.

Для цього організатори схеми підкуповували співробітників прокуратури.

Вплив на Мін'юст

Також вони впливали на високопосадовців Мін'юсту та лобіювали відхилення скарг на їхні рейдерські дії.

Зокрема завдяки цьому наприкінці 2025 року Мін'юст визнав законним перехід права власності на одне з підприємств до підконтрольної злочинній організаціїї особи. 31 грудня тодішня в. о. міністра юстиції Людмила Сугак затвердила відповідне рішення.

Процедура банкрутства та підкуп судді

Ще одне підприємство рейдери захопили через ініціювання процедури банкрутства в суді. Для цього в січні 2026 року вони співпрацювали з суддею господарського суду Києва. Наприкінці січня він задовольнив позов про банкрутство та заборонив вчиняти реєстраційні дії стосовно компанії.

26 березня суддя припинив повноваження директора підприємства у відповідь на позов підконтрольного фігурантам справи арбітражного керівника компанії-банкрута.

У випадку з іще однією компанією фігуранти скористалися розглядом скарги до Мін'юсту на їхні рейдерські дії, що проводився понад 2 місяці, та створили фіктивну заборгованість у захопленій компанії. Це дало змогу ініціювати процедуру банкрутства.

Розвал схеми

У травні за допомогою хакерів фігуранти вносили до державного реєстру фіктивні ухвали про перехід об'єктів у центрі Києва у власність підконтрольних їм осіб.

Водночас тоді посадовці Мін'юсту відмовилися від участі в схемі – тому її так і не довели до кінця.

Чинний народний депутат України (ймовірно, Вадим Столар) фінансував злочинну групу сумарно на 514 тис. дол. Ці кошти використовувалися на хакерів та підкуп суддів, прокурорів та інших посадовців.

Нагадаємо:

Це ж злочинне угрупування організувало легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".