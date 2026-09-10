Пишний відповів на звинувачення щодо "просування" Веселого до "Сенс банку"

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не давав рекомендацій наглядовій раді "Сенс банку" щодо призначення фігуранта розслідувань Василя Веселого.

Про це Андрій Пишний написав у Facebook.

Він зазначив, що на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради "прозвучали твердження та інтерпретації", які безпосередньо стосуються його та інших осіб, згаданих під час слухань.

"Публічно звертаюся до ТСК із вимогою невідкладно провести засідання за участю всіх осіб, яких стосувалися сьогоднішні твердження", – написав Пишний у соцмережі.

Голова НБУ категорично заперечує надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань наглядовій раді "Сенс банку".

"Я не надавав жодних рекомендацій щодо призначення Василя Веселого радником наглядової ради, не презентував його наглядовій раді, не надавав вказівок членам наглядової ради щодо цього або будь-яких інших кадрових рішень і не здійснював жодного тиску на голову чи членів наглядової ради "Сенс банку", – стверджує Пишний.

"Факт знайомства я не відкидаю і підтвердив його минулого разу у відповіді на пряме запитання голови комісії", – зазначив він.

Голова НБУ заявив, що готовий прийти на засідання, відповісти на всі запитання та надати всі пояснення, які належать до його компетенції та очікує від ТСК "такого самого прямого і відповідального підходу".

Нагадаємо:

Ексголова наглядової ради "Сенс банку" Шевкі Аджунер під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що "смотрящого" за "Сенс банком" Василя Веселого призначили у банк за порадою голови НБУ Андрія Пишного. Шевкі Аджунер був головою наглядової ради Ощадбанку за часів керування Пишного.

Співрозмовники ЕП в політичних колах зазначають, що Пишний та Веселий були знайомі через нині покійного депутата "Народного фронту" Андрія Іванчука – однокурсника нинішнього голови НБУ."

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

Наступного дня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

2-го вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику "Сенс Банку" вимогу про його заміну.