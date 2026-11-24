НАБУ оголосило нову підозру у справі про мільйонні відкати в Полтаві
НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному посадовцю Полтавської міської ради у справі про вимагання від підрядників відкатів у розмірі 10% від вартості договорів.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Розмір неправомірної вигоди, про яку йдеться в новому повідомленні, становить понад 3 млн грн. Імені посадовця бюро не називає.
За версією слідства, службовці управління житлово-комунального господарства міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міськради організували систематичне вимагання й отримання грошей від підрядників.
Загалом у справі вже 11 підозрюваних. Детективи продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми.
Нагадаємо:
У червні НАБУ і САП повідомили про викриття схеми відкатів на дорожніх роботах у Полтаві. Тоді про підозру повідомили депутату та посадовцю міськради, а також двом представникам підрядних компаній.