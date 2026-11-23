Делегація Національного банку відбула з робочим візитом до Великої Британії, де проведе консультації в межах підготовки до слухань у справі колишніх власників націоналізованого Сенс банку ABH Holdings S.A. (ABHH) проти України.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Делегацію Національного банку на очолює голова регулятора Андрій Пишний.

"Делегація НБУ проведе консультації з юридичними радниками в межах підготовки до слухань у справі ABH Holdings S.A. (ABHH) проти України та надалі візьме участь у засіданнях міжнародного арбітражу в цій справі", - йдеться в повідомленні.

Також візит передбачає заходи у Німеччині та Туреччині.

Представники НБУ візьмуть участь у конференції EIOPA зі східного співробітництва (Eastern Cooperation Conference 2026), зустрічі голів центральних банків країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС, а також у заході Загальної ради ЄЦБ.

Упродовж візиту відбудеться низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президенткою ЄЦБ Крістін Лагард, а також керівниками центральних банків Великої Британії, Німеччини та Туреччини.

Нагадаємо:

У липні 2023 року Україна націоналізувала "Альфа-Банк Україна" (нині "Сенс Банк"). Власниками прямої істотної участі в банку були компанії "ABH Ukraine Limited" (Кіпр) і "ABH Holdings S.A." (Люксембург), а власниками опосередкованої істотної участі – громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин Росії Андрій Косогов.

У листопаді 2023 року РНБО наклала санкції на низку компаній, пов'язаних з Фрідманом та його партнерами, зокрема й "CTF Holdings S.A.".

5 січня 2024 року стало відомо, що компанія ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.