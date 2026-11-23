Колишньому віцепрем'єр-міністру України та двом керівникам структурних підрозділів очолюваного ним Міністерства національної єдності про підозру у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Ексвіцепрем'єру повідомили про підозру НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Підозрюваний організував схему виплати заробітної плати коштом міністерства п'ятьом особам. Насправді ці люди не виконували посадових обов'язків у відомстві, а працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра", – зазначено у повідомленні.

Слідчі стверджують, що до реалізації схеми він залучив двох керівників підрозділів міністерства.

"Вони знали, що працівники оформлені фіктивно, проте регулярно підписували документи з неправдивими даними про нібито виконану ними роботу. На підставі цих паперів нараховувалася зарплата", – кажуть у НАБУ.

Нагадаємо:

11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили Чернишову про підозру в незаконному збагаченні. Тоді слідство заявляло про задокументовану передачу експосадовцю та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топ-чиновників держави.

Епізод на 500 тисяч доларів у справі колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів – особливо тяжкий злочин.