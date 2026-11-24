Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп" через низку виявлених порушень.

Про це інформує Національний банк України.

Йдеться про "захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі".

Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 листопада 2026 року.

Нацбанк повідомояє, що за результатами валютного нагляду виявив низку порушень вимог валютного законодавства.

Йдеться про неналежне виконання установою обов'язку щодо надання на запит регулятора копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу, "що є суттєвим порушенням вимог валютного законодавства".

У касах окремих структурних підрозділів установи не було в доступному для огляду клієнтами місці копій окремих наказів (розпоряджень) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют.

Також НБУ виявив порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, неналежне виконання установою обов'язку щодо відображення в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти здійсненої валютно-обмінної операції тощо.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів оштрафував низку банків на загальну суму 205,8 млн грн.