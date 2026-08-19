Заставу за Галущенка "відмили" через "Сенс Банк" – розслідування НАБУ та САП

НАБУ та САП розповіли, як група осіб "відмила" заставу за Галущенка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Про це йдеться в розслідуванні НАБУ ат САП "Форест Гамп".

Йдеться про 150 млн грн готівкою, отримані злочинним шляхом.

До складу групи, за даними слідства, входили:

заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

ексдепутат Максим Микитась;

депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар;

голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко;

голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак та інші особи.

На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над "Сенс Банком" з допомогою Тимура Міндіча зі справи "Мідас". Після цього організація стала використовувати його для легалізації коштів.

Також детективи зафіксували спроби втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема йдеться про громадську раду контролю НАБУ.

На аудіозаписах розслідування зафіксовані розмови фігурантів, де ті обговорюють те, як легалізувати кошти на внесення застави за Галущенка, обійшовши державний фінансовий моніторинг.

Для реалізації цієї схеми фігуранти залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб. Також їм допоміг топменеджмент "Сенс Банку", з яким підозрювані узгоджували плани з легалізації коштів.

Зокрема довірена особа Микитася зустрічалася зі Ступаком 16 червня. За даними слідства, останній активно сприяв реалізації схеми.

22 червня перший транш у розмірі 50 млн грн доставили до офісу Микитася та розділили. 15 млн грн отримала його довірена особа, а ще 35 млн передали до конвертаційного центру – "пральні".

Того ж дня доставили другий транш у розмірі 10 млн грн. Пізніше Гладишенко звітував перед Мудрою про процес транспортування та легалізації цих коштів.

23 червня третій транш – 70 млн грн – доставили до офісу Микитася та також розділили на дві частини. 20 млн отримала його довірена особа, а 50 млн – відправили до "пральні".

Останній транш у розмірі 20 млн грн реалізували за тією ж схемою.

Нагадаємо:

29 червня за Галущенка внесли заставу у розмірі 150 млн грн.

Зранку 19 серпня НАБУ проводило обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

У травні Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".