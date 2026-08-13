Зеленський незадоволений головою НБУ: чи загрожує йому відставка

Президент України Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.

Про це повідомляють джерела ЕП.

За їх словами, це питання обговорювалося на рівні президента. Верховна Рада може розглянути його після канікул – 18-19 серпня.

Співрозмовники ЕП у владі розповіли про загрозу відставки, яка вже нависла над головою НБУ Андрієм Пишним.

Згодом співрозмовники повідомили, що на початку серпня Пишний відвідував Офіс президента, після чого від ідеї його відставки нібито відмовилися.

Тим часом Bloomberg пише, що Зеленський незадоволений Пишним, вважаючи його занадто близьким до Міжнародного валютного фонду і недостатньо активним у підтримці воєнної економіки.

"МВФ роздратував Зеленського вимогами низки непопулярних умов в обмін на кредити для підтримки Києва, сказали люди, які попросили не називати їхні імена через чутливість питання. Вони сказали, що сприйнята близькість Пишного до кредитора з Вашингтона стала об'єктом незадоволення президента", – говориться у публікації.

За даними джерел агентства, наразі Зеленський не планує усувати Пишного, який очолював Національний банк України протягом більшої частини війни з Росією – президент не бачить сильних кандидатів на заміну.

"Протягом чотирьох років повномасштабної війни НБУ продемонстрував свою ефективність у кожному з його мандатів: забезпечення цінової стабільності, підтримка стабільного валютного ринку та сильної довіри до національної валюти, забезпечення фінансової стабільності та безперебійного функціонування банківської системи", – зазначили Bloomberg у НБУ.

Кілька високопосадовців, які мають доступ до Зеленського, висловили занепокоєння, що банк під керівництвом Пишного зробив занадто мало для підтримки економіки, яка перебуває під тиском, дотримуючись жорсткої монетарної політики, пише агентство.

Тим часом Національний банк зазначив, що кредитування швидко розширюється і що нинішній період зростання кредитування "є найдовшим і найдинамічнішим за останні 17 років".

"Напруженість між Зеленським та МВФ почала зростати минулої зими після того, як кредитор затвердив програму кредитування на суму 8,1 мільярда доларів для України, яка вимагала ключових зобов'язань від уряду", – говориться у публікації.

Серед них були підвищення податків, які викликали різку критику з боку українських законодавців та багатьох звичайних громадян.

За даними джерел Bloomberg, Зеленський "був розгніваний" поступками до другого за величиною донора України після Європейського Союзу і звинуватив кількох високопосадовців, включаючи міністра фінансів Сергія Марченка та колишнього віце-прем'єра Тараса Качку.

МВФ пізніше відтермінував вимоги, підкресливши при цьому необхідність захисту незалежності центрального банку під час останнього перегляду програми в червні.

Джерела агентства стверджують, що Зеленський також незадоволений ступенем публічної активності Пишного, вважаючи її більш характерною для політика, ніж для технократичного голови центрального банку.

Нагадаємо:

У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Національний банк України впроваджує великий пакет пом'якшення валютних обмежень: зміни, які почнуть діяти з 11 серпня, мають передусім підтримати фізичних осіб.