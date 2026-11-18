Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та його дружині, звинувачених у одержанні неправомірної вигоди в розмірі 3,7 млн доларів та 10,8 млн євро.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"18 листопада 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та його дружині. Їх обвинувачували у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 3,7 млн доларів США та 10,8 млн євро, що за курсом НБУ на момент скоєння злочину становило 141,3 млн грн", – говориться у повідомленні.

За даними УП у правоохоронних органах, йдеться про Віктора Сівця та його дружину Марину Журавльову. Сівець очолював агентство за часів президентства Віктора Януковича.

Розслідування встановило, що колишній високопосадовець за попередньою змовою зі своєю дружиною та іншими невстановленими особами у 2011-2014 роках систематично одержували хабарі від іноземних суб'єктів підприємницької діяльності за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 мільйонів гривень. Кошти у подальшому були виведені в офшори.

Вироком суду ексголову держагентства визнано винуватим, йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.

Його дружину засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також суд застосував спецконфіскацію до 1,2 млн євро та 1,4 млн дол., які розміщені на банківських рахунках у Швейцарській Конфедерації, а також до будинку, що оформлений на третю особу.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо:

У травні 2016 року повідомлялося, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів часів Віктора Януковича Віктору Сівцю і його дружині у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та отриманні хабарів.

У лютому 2017 року український суд дозволив арешт коштів екс-очільника Держагентства лісових ресурсів Віктора Сівця та його дружини у швейцарському банку.

За декілька місяців Інтерпол зняв із міжнародного розшуку екс-керівника Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця через відмову Печерського суду взяти його під варту. У прокуратурі тоді пояснили, що суд "свого часу відмовив органу слідства в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".