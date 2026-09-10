Пишний рекомендував наглядовій раді "Сенс банку" призначити "смотрящого" Василя Веселого

Колишнього "смотрящого" за "Сенс банком" Василя Веселого призначили у банк за порадою голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомив колишній голова наглядової ради "Сенс банку" Шевкі Аджунер під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбулося 10 вересня.

"Я познайомився з паном Веселим в результаті обговорень з НБУ щодо потреби покращити комунікацію між державою та стейкхолдерами. Лише 5 було членів наглядової ради і я сам наголошував, що нам слід покращити комунікації", – сказав очільник наглядової ради "Сенс банк".

Голову наглядової ради банку та Веселого познайомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Мені пояснили, що панові Веселому можна довіряти як комунікатору банку зі стейкхолдерами, перш ніж банк почав процедуру співбесід", – сказав Аджунер відповідаючи на питання як Андрій Пишний пояснював рекомендацію кандидатури Веселого.

"Пан Пишний мені сказав, що він спробує знайти когось, хто міг би закрити потребу банку (у комунікації з органами влади — ЕП). За день чи два у нас була зустріч, на якій пана Веселого особисто представили мені.

Я з ним спілкувався про те, що потребує рада. На основі отриманих рекомендацій стосовно його зв'язків із усіма трьома стейкхолдерами. Я не мав причин не представити його іншим членам ради. Тобто, це не писані були документи, а саме усно мені його представили"

Далі Шевкі Аджунер говорить, ніби то після призначення Василя Веселого як менеджера з комунікацій з владою, у банку стало менше проблем з НБУ.

Нагадаємо:

Співрозмовники ЕП в політичних колах зазначають, що Пишний та Веселий були знайомі через нині покійного депутата "Народного фронту" Андрія Іванчука – однокурсника нинішнього голови НБУ."

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

2 вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику "Сенс Банку" вимогу про його заміну.

Шевкі Аджунер був головою наглядової ради Ощадбанку за часів керування Андрія Пишного.