Нові "плівки Міндіча": наглядову раду "Сенс Банку" сформували фігуранти справи "Мідас"

Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

Про це стало відомо з нових "плівок Міндіча", опублікованих УП.

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого "наглядачем" від Офісу президента за "Сенс Банком", де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку:

"Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк"

Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс Банку".

Пьотр Новак раніше був міністром економіки Польщі. Єжи Шугаєв – колишній голова правління Кредобанку. Ева де Фальк – шведська незалежна директорка, а Олександр Щур був членом правління Укрексімбанку.

Микола Гладишенко – фіндиректор державного "Укрфінжитло", який згодом, у жовтні 2025 року, став головою наглядової ради "Сенс Банку". Олег Містюк – засновник компанії "Фінансові консультанти Трезуб".

"Там має бути 5 або 6 наших членів, в усій цій тусовці з дев'яти. А в нас в цьому по нашій квоті… Двоє, тобто три наступних – це наші", – обговорював Веселий із Цукерманом наглядову раду.

Пізніше наглядову раду було оновлено. Гладишенко залишається головою наглядової ради, а Містюк, Щур та Новак – досі її члени. Шугаєв припинив свої повноваження 27 січня 2026 року через призначення на посаду в польському банку, а Еву де Фальк відсторонив уряд 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо:

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".