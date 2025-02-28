Переіндексація пенсій, дешевші ліки та нові фіскальні чеки: що зміниться в України з 1 березня

Від 1 березня 2025 року на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуються переіндексація пенсій. Також з 1 березня знизяться ціни на ліки в аптеках на найбільш популярні препарати.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться для українців у березня 2025 року.

Зниження цін на ліки

В Україні з 1 березня ціни на 100 найбільш популярних ліків зменшаться на 30%. Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам". З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.

До списку входять 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця", 17 позицій – "Фармак", 22 позиції – "Київський вітамінний завод", 5 позицій – "Кусум Фарм", 6 позицій – "Юрія-Фарм", 8 позицій – корпорація "Артеріум", 2 позиції – фармацевтична фабрика "Віола", 3 позиції – "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 10 позицій – "ІнтерХім".

Такому рішенню передувала заява Володимира Зеленського про те, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі. Тоді ж президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене питанням доступності ліків.

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Переіндексація пенсій

У березні в Україні традиційно проведуть переіндексацію пенсій. Завдяки цьому для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн. Крім цього, встановили і максимальний розмір індексації – 1,5 тис. грн.

Перерахунок проведуть для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.

Для пенсіонерів, які працюють, перерахунок пенсій відбувається у квітні.

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Доплати до пенсій

Крім переіндексації пенсій, з 1 березня передбачені також доплати для низки пенсіонерів. Це затверджено у постанові Кабінету Міністрів.

Так, пенсіонерам від 65 років, які не працюють та мають стаж від 35 років для чоловіків та від 30 років для жінок, та отримують пенсію до 3 758 грн, щомісяця доплачуватимуть ту суму, якої не вистачає для зазначеного розміру.

Такий самий алгоритм встановили для людей, яким виповнилося понад 80 років та які мають стаж від 25 років для чоловіків та від 20 років для жінок.

Пенсіонерам у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 35 років у чоловіків і від 30 років у жінок, та які отримують пенсію до 3 613 гривень, також доплачуватимуть відповідну різницю.

Іншим пенсіонерам, які не працюють та в яких щомісячний розмір пенсії не досягає 3 038 гривень, надається відповідна щомісячна доплата.

Нові фіскальні чеки

З 1 березня 2025 року починають діяти нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Потреба в новій формі фіскального чека виникла через запуск у тестовому режимі Електронної системи обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет.

Одним із ключових джерел інформації для нової системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку. До впровадження нових вимог у розрахункових документах ця інформація не зазначалась.

Одна із змін у формі чека стосується поля яке "Способи оплати". З 1 березня можна буде вказувати лише три способи платежу:

безготівка (усі види безготівкових розрахунків: оплата карткою через термінал, оплата за реквізитами, через сервіси переказу коштів тощо);

готівка;

інше (наприклад, при оплаті через QR-код пот рібно вказати "Переказ через QR-код").

Чеки, видані за старою формою, будуть недійсними. Використання старого формату чеків буде вважатися порушенням законодавства.

Так, за використання фіскальних чеків старого зразка і відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів.